"Manipulative Beziehungen": BTN-Liza gibt Liebeseinblicke

Liza Waschke plaudert über ihre Liebeshistorie! In der Rolle der Milla begeistert die Darstellerin seit vielen Jahren die Fans von Berlin - Tag & Nacht. Ihre Rolle in der beliebten Daily hat schon so manche Romanze hinter sich – privat behält Liza ihr Liebesleben allerdings eher für sich. Dass sie vor gut einem Jahr geheiratet hat, teilte sie aber mit ihren Fans. Gegenüber Promiflash berichtete die Beauty jetzt von Beziehungen, die nicht so gut liefen.

"Ich hatte viele Herausforderungen in meinem Leben", erzählte Liza im Promiflash-Interview anlässlich der BTN-Kampagne "Starke Frauen". Das habe auch immer wieder für ihr Liebesleben gegolten: "Zum Beispiel habe ich in manipulativen Beziehungen gelebt, in denen man nichts mehr machen durfte." Sie habe es jedoch geschafft, dagegen anzugehen: "Da auf eigene Faust herauszukommen, war eine große Herausforderung. Aber ich habe mich befreit."

Auch ihr Seriencharakter bei "Berlin - Tag & Nacht" habe ähnliche Erfahrungen machen müssen, fügte Liza hinzu: "Milla ist vor allem an Enttäuschungen Männern gegenüber gewachsen. Jeder Schmerz ist ein Schritt zu mehr Reife." Geholfen habe ihrer TV-Figur dabei auch das plötzliche Auftauchen ihrer Tochter Amelie (Pia Trümper).

"Berlin - Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

© RTLZWEI/filmpool Edis König und Liza Waschke in "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Liza Waschke, BTN-Star

RTLZWEI Pia Trümper und Liza Waschke

