Wegen Alkohol-Ausrasters: Blue-Star Lee Ryan wurde verhaftet

Das hat Konsequenzen für Lee Ryan (39). Dem Sänger gelang Anfang der 2000er mit der Band Blue der internationale Durchbruch: Mit Hits wie "U Make Me Wanna" begeisterte die Boygroup Fans auf der ganzen Welt. Ein dementsprechend glamouröses Leben führten die vier Stars damals. Heute führt Lee allerdings einen etwas anderen Lifestyle: 2021 erklärte er, pleite zu sein. Nun sorgte der Musiker mit einem unerfreulichen Zwischenfall für Schlagzeilen: Er pöbelte im Flugzeug, weil er keinen Alkohol bekommen hat!

Wie unter anderem Mirror berichtet, rastete Lee im Flugzeug aus, weil die Flugbegleiter ihm keinen Alkohol ausschenken wollten. Er habe die Crew Berichten zufolge wüst beschimpft und sich geweigert, sich hinzusetzen. "Er wurde gegenüber den Stewardessen aggressiv, als klar wurde, dass er keinen Alkohol bekommen würde", berichtet ein Augenzeuge. In der Vergangenheit hatte Lee schon mit einem Alkoholproblem zu kämpfen gehabt und bereits mehrere Entzüge gemacht.

Der Ausbruch hatte für Lee direkt Konsequenzen, als das Flugzeug landete. Am Flughafen in London wurde der 39-Jährige nämlich direkt von der Polizei abgeführt. "Ein 39-jähriger Mann wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen", bestätigte die Polizei. Er sei am nächsten Tag aber wieder freigelassen worden.

Anzeige

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017 in Manchester, England

Anzeige

Getty Images Duncan James, Simon Webbe, Anthony Costa und Lee Ryan von Blue

Anzeige

Getty Images Lee Ryan, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de