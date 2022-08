Nach Anne Heches Tod: Familie und Stars trauern um sie

Der Tod von Anne Heche (53) erschüttert viele. Vor wenigen Tagen krachte die Schauspielerin in ihrem Auto gegen eine Hauswand. Die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug entflammte sich und die "Psycho"-Darstellerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag sie ihren Verletzungen und wurde am vergangenen Freitag für hirntot erklärt. Annes tragisches Unglück löst nicht nur bei ihrer Familie große Trauer aus – auch einige Stars nimmt das Ganze ziemlich mit.

Auf Instagram meldete sich ihr Ex-Mann Coley Laffoon zu Wort. In einem Video gedachte er der "Volcano"-Darstellerin: "Sie war mutig und furchtlos, hat sehr geliebt und hatte nie Angst, uns zu sagen, was sie denkt und woran sie glaubt […]. Leb wohl, Anne. Ich liebe dich und danke dir für die schönen Zeiten." Auch wenn sich die beiden schon vor 15 Jahren voneinander getrennt haben, hielt ihr gemeinsamer Sohn Homer die beiden immer noch eng zusammen. Dieser äußerte sich gegenüber Page Six über den Tod seiner Mutter: "Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erkunden, was ich mir als ihre ewige Freiheit vorstelle […]. Ruhe in Frieden, Mom, ich liebe dich."

Aber auch einige Stars sind erschüttert von Annes Tod. Die Dancing with the Stars-Jurorin Carrie Ann Inaba (54) meldete sich bei Twitter zu Wort: "Wir werden dein schönes, einzigartiges und freigeistiges Wesen vermissen. Ich werde mich immer an deinen DWTS-Auftritt in diesem Kostüm erinnern, wie du mit deinem ganzen Herzen getanzt hast. Danke, dass du 'du' warst." Auch Orange Is the New Black-Darstellerin Taryn Manning (43) äußerte sich zu dem tragischen Ereignis: "Geh und sei der Freigeist und die Märchenprinzessin, die ich in dir gesehen habe." Auch Annes Ex-Freundin Ellen DeGeneres (64) gab ihre Trauer kund.

Getty Images Coley Laffoon, Anne Heche und ihr Sohn Homer im Dezember 2011

Getty Images Anne Heche und ihr Sohn Homer im November 2021

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres im April 1999

