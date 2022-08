Nach Hochzeit: Lindsay Lohan will gerne eine Familie gründen

Sie planen bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Im vergangenen Jahr überraschte Lindsay Lohan (36) ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihre Partner Bader Shammas haben sich verlobt. Vor einigen Woche war es dann endlich so weit – das Paar hat sich das Jawort gegeben. Doch offenbar wollen die beiden nicht lange ihre Zweisamkeit als Paar genießen: Lindsay und Bader sind bereits mit der Familienplanung beschäftigt!

Das berichtet nun ein Insider gegenüber Hollywood Life. "Lindsay und Bader haben offensichtlich schon darüber gesprochen, eine Familie zu gründen – und es ist etwas, das sie beide wollen", verrät die Quelle. Vor allem der Kinderwunsch der Schauspielerin ist groß. "Lindsay ist endlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie ein Baby großziehen kann. Sie wollte ein Baby, bevor sie Bader kennenlernte, und sie hat offen darüber gesprochen, dass sie adoptieren möchte", plaudert der Informant weiter aus.

Dennoch will das Paar die Planung einer Familie nicht erzwingen. "Lindsay hat so viel Liebe zu geben, aber im Moment ist das nicht ihre oberste Priorität. Sie konzentriert sich auf ihre Karriere und genießt das Leben mit der Liebe ihres Lebens", erzählt der Insider dem Onlineportal. Glaubt ihr, Lindsay und Bader werden bald Eltern? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit ihrem Partner Bader Shammas im Juli 2022

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

