Verdächtiges Video im Netz: Wird Philipp Stehler etwa Vater?

Philipp Stehler (34) heizt die Gerüchteküche ordentlich an! Für den einstigen Die Bachelorette-Teilnehmer könnte es aktuell wohl nicht besser laufen – denn mit seiner Freundin Vanessa Ciomber schwebt der Blondschopf noch immer auf Wolke sieben. Seit die beiden ihre Liebe Weihnachten 2020 offiziell gemacht haben, teilen sie immer wieder supersüße Pärchen-Aufnahmen mit ihrer Community. So auch in ihrem aktuellen Liebesurlaub auf Ibiza. Vor allem ein verdächtiges Video bringt die Fans nun zum Grübeln. Erwarten Philipp und Vanessa etwa ihren ersten Nachwuchs?

Via Instagram teilten Philipp und Vanessa nun einen gemeinsamen Videoclip auf ihren Profilen. Darauf ist zu sehen, wie die zwei Verliebten gemeinsam am Strand liegen und aufs Meer blicken. Vor allem eine Sache ließ die Fans der beiden dabei jedoch aufhorchen – denn Philipp drückte seiner Liebsten einige liebevolle Küsse auf ihren nackten Bauch. "Baby unterwegs" oder "Küsst er sein Baby?", spekulierten einige User daraufhin in der Kommentarspalte unter ihrem niedlichen Beitrag.

Von einem Bäuchlein fehlt in dem Video aber jede Spur. Sollte die hübsche Blondine also tatsächlich ein Baby erwarten, würde sie noch ganz am Anfang einer Schwangerschaft stehen. Dass Philipp darüber nachgedacht hat, in Zukunft weitere Schritte mit seiner Liebsten zu gehen, bestätigte er erst vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview. "Ich kann es mir tatsächlich auch mit ihr so als Frau vorstellen. Das ist dann die Mutter meiner Kinder, da muss alles stimmen", schwärmte er über Vanessa.

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa im August 2022

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa Ciomber im Mai 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de