Zum 25. Geburtstag: Kris Jenner schenkte Kylie Luxus-Tasche

Dieses Geschenk hat es in sich! Vor wenigen Tagen feierte Kylie Jenner ihren 25. Geburtstag. Während der Morgen ihres Ehrentages noch ziemlich normal und relaxt startete, ließ es die Unternehmerin am Abend mit ihren Schwestern Kim Kardashian (41) und Kendall Jenner (26) sowie Mama Kris Jenner (66) auf einer Jacht ordentlich krachen. Passend zu der extravaganten Location gab es natürlich auch extravagante Geschenke: Kylie bekam von Mama Kris eine sündhaft teure Designer-Handtasche!

In einem TikTok-Clip ließ die zweifache Mama ihren großen Tag noch einmal Revue passieren. Neben vielen Partyeindrücken – unter anderem, wie ihre große Schwester Kim einen Shot wieder ausspuckt, teilte die 25-Jährige auch einen Einblick in ihre Geschenkausbeuten. Und vor allem ihre Mutter meinte es in diesem Jahr gut mit ihr: Kylie hat von Kris nämlich eine seltene Handtasche der Luxusmarke Hermès bekommen. Diese Birkin Bag kostet im Einzelhandel um die 100.000 Euro und gibt es laut Kylie nur dreimal.

Neben diesem luxuriösen Geschenk widmete Kris ihrer Tochter aber auch noch ein paar zuckersüße Worte im Netz. "Du bist ein wahr gewordener Traum und die tollste Tochter, Mama, Schwester, Tante, Freundin und für dein Alter so weise. Du bist und bleibst mein kleines Mädchen und ich bin unendlich stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag, mein Engelchen", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, Kim Kardashian und Kylie Jenner an Kylies 25. Geburtstag

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de