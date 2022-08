"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse: UK-Promis tanzen besser!

Welche Stars haben auf dem Parkett mehr drauf? Motsi Mabuse (41) gehört neben Joachim Llambi (58) und Jorge Gonzalez (55) zu den beliebten Juroren in der Tanzshow Let's Dance. Doch die professionelle Tänzerin bewertet nicht nur die Promis in der deutschen Version der Sendung, sondern auch in der britischen: Bei Strictly Come Dancing verteilt sie ebenfalls Punkte an die Profis und deren Schützlinge. Ob die Teilnehmer in beiden TV-Shows wohl das gleiche Niveau haben? Im Promiflash-Interview verrät Motsi: Die Briten tanzen besser!

Promiflash hat bei der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg im Juni mal nachgefragt, ob die Deutschen sich auf der Tanzfläche grundsätzlich besser anstellen als ihre Nachbarn. "Das würde ich nicht behaupten", betonte Motsi daraufhin ehrlich. "Es ist unterschiedlich. In UK wird schon mehr getanzt." Doch wie treue Fans der Tanzschulinhaberin wissen, zeigt sie sich trotzdem immer wieder begeistert von den Leistungen der "Let's Dance"-Kandidaten.

In der jüngsten Staffel waren viele Teilnehmer direkt sehr gut – andere wiederum lagen um Welten zurück. Ist es Motsi da nicht schwergefallen, fair zu bewerten? "Das Konzept von ‘Let’s Dance’ ist immer dasselbe: Jeder tut sein Bestes und wir bewerten das Tanzen, aber das Publikum hat auch was zu sagen", stellte die Wertungsrichterin klar. "Es zählt nicht nur, was wir sagen, sondern auch, was das Publikum sagt und deswegen macht es die Sendung interessant." Am Ende sei es schließlich kein Tanzsportturnier, sondern eine Unterhaltungssendung.

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2022

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse

