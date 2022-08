Familien-Ausflug: Rihanna und A$AP Rocky mit Baby unterwegs

Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) genießen die Zeit mit ihrem Nachwuchs. Im Mai hat das erste Kind der "Umbrella"-Interpretin und ihres Partners das Licht der Welt erblickt. Seitdem wurden die frischgebackenen Eltern auch schon einige Male in der Öffentlichkeit gesehen. So feierte das Paar Mitte Juli beispielsweise in einem Berliner Club oder genoss wenige Wochen später ein romantisches Dinner-Date in New York. Nun unternahmen Rihanna und A$AP augenscheinlich einen kleinen Trip mit ihrem Sohn.

Am vergangenen Sonntag wurden die 34-Jährige und der Rapper von einigen Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie in Los Angeles aus ihrem Privat-Jet stiegen. Mit dabei war auch ihr Sohn, der von einem Bodyguard in einer Babyschale zu einem schwarzen Van getragen wurde. Auf Bildern, die Hollywood Life vorliegen, ist zudem zu erkennen, dass die beiden Musikstars sehr leger gekleidet waren. Rihanna entschied sich für einen schwarzen Jogginganzug und verdeckte ihr Gesicht mit einer schwarzen Baseballkappe. Über der Schulter trug sie zudem eine Tasche mit Schlangenmuster.

Auch A$AP schmiss sich angesichts des Anlasses nicht gerade in Schale. So trug der 33-Jährige eine lässige Jeans-Shirt-Kombi, zu der er eine braun-karierte Jacke kombinierte. Auch er hatte sich eine dunkle Cappy tief ins Gesicht gezogen und achtete beim Verlassen des Flugzeugs offenbar genau darauf, wo er hintrat.

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky

Anzeige

MEGA A$AP Rocky und Rihanna im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de