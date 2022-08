Für Beauty-Marke: Jennifer Lopez posiert komplett nackt!

Jennifer Lopez (53) lässt erneut die Hüllen fallen! Die Sängerin steht nun seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht. Doch die Latina überzeugt nicht nur mit ihrem Gesang oder ihrer schauspielerischen Leistung – die New Yorkerin brachte vergangenes Jahr eine eigene Kosmetikmarke auf den Markt. Für ihr neuestes Produkt rührte keine Geringere als J.Lo. selbst die Werbetrommel und zog dafür jetzt komplett blank!

Die Schnappschüsse, die HollywoodLife vorliegen, zeigen die "Jenny From The Block"-Interpretin in Topform! Lediglich mit den Armen auf einen Hocker gestützt, posierte die zweifache Mutter völlig nackt. Die Bilder lassen nicht viel Raum für Interpretation – der trainierte Körper und die stählernen Bauchmuskeln der Musikerin sind nicht zu übersehen. Auch in Sachen Hairstyling setzte Jennifer auf einen natürlichen Look: Ihre lange Mähne trug sie offen und ließ sie lässig über ihre Schultern fallen.

Bereits Ende Juli anlässlich ihres 53. Geburtstags lieferte Jennifer ihren Fans heiße Einblicke. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Video, in dem sie ihren Körper eincremte. "Wir schenken der Gesichtshaut all diese Pflege und Aufmerksamkeit, aber den Körper vernachlässigen wir manchmal", lautete ihre Bildunterschrift zu der Aufnahme.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

Agence / Bestimage Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2022 in Paris

Jennifer Lopez, Instagram Jennifer Lopez, Schauspielerin

