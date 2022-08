Georgina Fleur emotional: Sie ist seit knapp einem Jahr Mama

Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin Georgina Fleur (32) durfte vor rund einem Jahr ihr erstes Kind – eine kleine Tochter – auf der Welt willkommen heißen. Mit dem Vater der Kleinen, ihrem Ex Kubilay Özdemir, lag die Influencerin allerdings schon während ihrer Schwangerschaft immer wieder im Clinch. Georgina ließ ihre Reise zum Babyglück knapp ein Jahr nach der Geburt noch einmal Revue passieren!

Via Instagram teilte Georgina jetzt eine ganze Reihe von Fotos, die während ihrer Schwangerschaft entstanden sind. "Ich war gestern noch ewig wach und habe mir meine Bilder von vor einem Jahr durchgeschaut. Kaum zu glauben, dass ich schon seit einem Jahr Mama bin", staunte die Reality-TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Ich bin dabei sehr emotional geworden. Meine Schwangerschaft war wie eine crazy Achterbahnfahrt und alles andere als leicht."

In Zukunft können sich Georginas Fans womöglich über weitere nachträgliche Einblicke in ihre Zeit als werdende Mutter freuen. Sie habe sich damals nämlich eine Social-Media-Auszeit genommen, um die letzten Wochen für sich alleine zu haben. "Es gibt noch so viel zu erzählen, was ich nie gesagt habe...", deutete die 32-Jährige jetzt an.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2022 in London mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de