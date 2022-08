Hürden in Ehe: So gehen Hailey und Justin Bieber damit um!

Das hat Hailey (25) und Justin Bieber (28) wohl besonders zusammengeschweißt! Das Model und der "What Do You Mean?"-Interpret sind seit 2018 verheiratet und gehen seitdem durch dick und dünn. Immer wieder kursieren Babygerüchte um die Turteltauben, doch auch wenn sie Kinder sehr zu mögen scheinen, ist es bei ihnen noch nicht so weit. Zuletzt hatten beide vor allem mit ihren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, was wohl auch ihre Ehe sehr belastet hat. Hailey hat jetzt verraten, wie sie und Justin mit einer solchen Herausforderung umgegangen sind!

"Man muss gemeinsam herausfinden, wie man mit solchen Dingen umgeht, wenn es wirklich dazu kommt", sagte Hailey dem Magazin Harper's Bazaar. Es sei kaum möglich, vor der Heirat herauszufinden, wie man solch eine Situation bewältigen soll, meinte sie. Demnach mussten Hailey und Justin die schwere Situation gemeinsam als Paar durchstehen, ohne dass sie darauf vorbereitet waren. Diese Hürden hätten sie als Ehepaar aber gestärkt. "Es gibt einen Grund, warum man 'In guten wie in schlechten Zeiten' sagt", erklärte die 25-Jährige.

Erst im März erlitt Hailey einen Mini-Schlaganfall, der unter anderem durch ein Blutgerinnsel ausgelöst wurde. Deshalb musste sie kurzzeitig ins Krankenhaus. Kurz danach wurde bei Justin das Ramsay-Hunt-Syndrom festgestellt, durch das seine rechte Gesichtshälfte eine Zeit lang gelähmt war. Mittlerweile soll es beiden aber wieder deutlich besser gehen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit dem Sohn von Jason Kennedy

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

