Italien? So stellt sich Katie Price ihre Traumhochzeit vor

Katie Price (44) hat für ihre nächste Hochzeit offenbar bereits konkrete Pläne! Die britische TV-Bekanntheit und ihr Partner Carl Woods hatten in den vergangenen Monaten immer wieder für mächtiges Liebeschaos gesorgt. Obwohl die beiden bereits verlobt sind, machten die zwei wiederholend mit gelöschten Pärchenfotos oder abgelegten Verlobungsringen Schlagzeilen. Aktuell soll es zwischen den Verliebten jedoch besser laufen als je zuvor. Nach ihrer bisher verschobenen Eheschließung will sich Katie sogar nun wieder voll der Hochzeitsplanung widmen!

Wie ein Insider jetzt gegenüber OK! berichtete, soll Katie bereits wieder damit begonnen haben, sich voll und ganz der Planung ihrer Hochzeit zu widmen. Immerhin will das Model noch in diesem Jahr zum vierten Mal den Bund der Ehe eingehen und ihren Verlobten zum Mann nehmen. "Katie möchte eine kleine Zeremonie im Ausland abhalten. Sie wollen nur enge Freunde und Familie dabei haben, damit es etwas ganz Besonderes wird – es soll intim und romantisch sein", meint die Quelle zu wissen und fügte hinzu, dass sie sich ein sizilianisches Weingut vorstellen könne.

Dass Katie und Carl ihre Hochzeitspläne vorerst auf Eis gelegt hatten, habe dabei vor allem einen ganz bestimmten Grund gehabt: Die 44-Jährige musste sich mehrfach vor Gericht verantworten. Die Britin hatte das Kontaktverbot zu ihrem Ex Kieran Hayler (35) und seiner Verlobten missachtet. Statt Knast wurde sie dabei jedoch lediglich zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe verdonnert. Außerdem musste sie sich bei einem Verfahren wegen Fahrens mit erhöhter Geschwindigkeit verantworten.

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Katie Price im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de