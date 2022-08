Seltenes Foto: Madonna feiert den Geburtstag von Sohn Rocco

Madonna (64) feiert den Geburtstag ihres Sohnes Rocco Ritchie (22) in vollen Zügen. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren steht die in Michigan geborene Beauty nun schon auf den Bühnen dieser Welt. Doch auch in ihrem Privatleben läuft es gut, denn mittlerweile ist die Kultblondine Mutter von sechs Kindern. Im Netz zeigt die Musikerin zu ausgewählten Anlässen auch immer wieder, wie stolz sie auf ihre Kids ist. Nun teilte Madonna einige Eindrücke der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Rocco.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Ex-Frau von Guy Ritchie (53) nun eine Reihe an Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihren Kindern zeigen. Während die "Like A Virgin"-Interpretin auf dem ersten Schnappschuss noch lächelnd mit dem Geburtstagskind posiert, teilte sie im Anschluss auch heiße Fotos von sich allein. Zudem gab sie weitere Eindrücke der Feierlichkeiten preis. So postet sie beispielsweise ein Foto der langen Tafel. "Von einem Löwen an den anderen! Alles Gute zum Geburtstag Rocco", schrieb die Songschreiberin, die am Dienstag ihren 64. Ehrentag feiert.

Unter dem Post gratulierten dem frischgebackenen 22-Jährigen anschließend auch viele Fans und einige Berühmtheiten. So kommentierte Jessica Alves (39) beispielsweise, dass Rocco wirklich gut aussehe, während Rosie O'Donnell (60) schrieb: "Ich freue mich so, ihn endlich mal wieder zu sehen". "Wunderschön" oder "Rocco ist wirklich gutaussehend. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", lauteten weitere Kommentare der Fans.

Instagram / madonna Die Geburtstagstafel von Madonnas Sohn Rocco, 2022

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern in Italien, 2022

Instagram / madonna Madonna im August 2022

