Trip nach Italien: Cody Simpson und seine Emma mega verliebt

Cody Simpson (25) und Emma McKeon (28) können die Finger nicht voneinander lassen! Die Beziehung des Musikers und der Schwimmerin ist erst seit wenigen Wochen offiziell, nachdem Cody sich Anfang 2022 nach knapp zwei Jahren von seiner Freundin Marloes Stevens trennte. Seit er sich zu Emma bekannt hat, zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam und schwer verliebt. Auf Social Media postete Cody jetzt ein paar Schnappschüsse vom gemeinsamen Liebesurlaub mit seiner Emma!

Auf Instagram teilte Cody eine ganze Reihe von Eindrücken aus seinem Italien-Trip. Dabei zeigte er sich nicht nur in einem Restaurant oder beim Schwimmen im Meer, sondern auch mit seiner Emma. Auf einem Foto posieren beide vor der atemberaubenden Kulisse im italienischen Portofino. Arm in Arm strahlen sie in die Kamera. Der Australier veröffentlichte noch ein zweites Bild, auf dem er und seine Liebste lachend auf einem knallig roten Motorroller sitzen – bereit für einen gemeinsamen Ausflug. Die Urlaubs-Pics lassen erkennen, dass die beiden Turteltauben auf ihrem Liebes-Trip jede Menge Spaß zu haben scheinen.

Zuletzt ist Cody von seinem Hauptberuf als Sänger zeitweise zum Profisportler geworden. Dank seiner Leidenschaft fürs Schwimmen durfte er sein Heimatland Australien bei den Commonwealth Games vertreten. Auch dort begleitete Emma ihn und feuerte Cody von der Tribüne aus an.

Instagram / codysimpson Cody Simpson in Italien, August 2022

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im August 2022

Getty Images Cody Simpson im Mai 2022

