Zum Geburtstag: NeNe Leakes erinnert an ihren Ehemann (†66)

NeNe Leakes (54) ist immer noch in tiefer Trauer. Vor rund einem Jahr musste die ehemalige The Real Housewives of Atlanta-Protagonistin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ehemann Gregg verlor den Kampf gegen den Krebs und ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Am Dienstag hätte er seinen 67. Geburtstag gefeiert. NeNe teilte zu diesem Anlass einen emotionalen Post und betonte, wie viel Gregg ihr bedeutet.

Auf Instagram veröffentliche die 54-Jährige ein altes Pärchenfoto mit ihrem langjährigen Ehegatten. "Ich vermisse den Mann, der immer einen Plan hatte. Heute ist ein schwerer [Tag]", betonte sie in der Bildunterschrift. In den vergangenen Jahren seien sie an diesem Datum immer ausgegangen und hätten Greggs Ehrentag gebührend gefeiert. Dass sie ihre Geburtstagsglückwünsche nun in den Himmel schicken müsse, könne sie nur schwer glauben. "Ich habe das Gefühl, dass du irgendwo hingegangen bist und wieder zurückkommst. Ich vermisse dich jeden Tag, Gregg", fasste NeNe zusammen.

Inzwischen hat die Influencerin einen neuen Partner an ihrer Seite – Gregg habe ihr dafür noch zu Lebzeiten seinen Segen gegeben. "Gregg und ich hatten ein sehr tränenreiches Gespräch vor seinem Tod. Seine Worte an mich waren: 'Sei glücklich, lächle weiter und wer dich findet, hat eine Gute gefunden'", verriet NeNe vor mehreren Monaten gegenüber The Shade Room.

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020

Instagram / kimzolciakbiermann NeNe Leakes und Gregg, "Real Housewives"-Stars

Getty Images NeNe Leaks und ihr Mann Gregg im Januar 2016 in Beverly Hills

