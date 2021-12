Er hätte es so gewollt! Im Spätsommer musste NeNe Leakes (54) einen schlimmen Verlust verkraften: Ihr Ehemann Gregg erlag mit 66 Jahren seiner Krebserkrankung. Ein neuer Mann spendet der ehemaligen The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin Trost. Nach Gerüchten machte sie nun ihre Beziehung zu dem Geschäftsmann Nyonisela Sioh offiziell. Und das ist auch in Greggs Sinne. Er gab seiner Frau vor seinem Tod den Segen für eine neue Liebe.

Das verriet die 54-Jährige am Samstag im Interview mit The Shade Room. "Ich werde Gregg für immer und ewig lieben. Trauern ist schwer. Alleine ist es noch schwerer und deprimierender", betonte NeNe in dem Gespräch. Sie ist sich sicher, dass ihr verstorbener Mann sich für ihr Liebesglück freut. "Gregg und ich hatten ein sehr tränenreiches Gespräch vor seinem Tod. Seine Worte an mich waren: 'Sei glücklich, lächle weiter und wer dich findet, hat eine Gute gefunden'", offenbarte NeNe.

Trotz ihrer ewigen Liebe für Gregg fühlt die TV-Bekanntheit sich bereit, ab sofort mit einem neuen Mann durchs Leben zu gehen. Das belegen auch aktuelle Fotos, die The Sun vorliegen. Hand in Hand wurde sie mit Nyonisela nun erstmals auch in der Öffentlichkeit gesichtet – mit einem Lächeln auf den Lippen. Ihr neuer Partner tut NeNe offensichtlich sehr gut.

Anzeige

Instagram / porsha4real Gregg und NeNe Leakes, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / kimzolciakbiermann NeNe Leakes und Gregg, "Real Housewives"-Stars

Anzeige

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de