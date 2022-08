26 Jahre später: Susan Sideropoulos und ihr Jakob in Italien

Susan Sideropoulos (41) und ihr Jakob reisen zurück in die Vergangenheit! Seit über 25 Jahren sind der ehemalige GZSZ-Star und sein Ehemann ein echtes Traumpaar. Auch nach 17 Jahren Ehe und nach den Geburten ihrer zwei Söhne sind die beiden immer noch verliebt wie am ersten Tag, was sie selbst jetzt bewiesen: Susan und ihr Jakob reisten zurück nach Italien – an den Ort, wo sie vor 26 Jahren eines ihrer ersten Dates hatten!

Auf Instagram erinnerte sich Susan gemeinsam mit ihren Fans an ihre allerersten Dates mit ihrem heutigen Ehemann Jakob zurück: In einer kleinen Straße der italienischen Stadt Bozen küsste sich das Ehepaar. Dabei trug die Schauspielerin ein quietsch­gelbes Top und dunkle Hotpants, während Jakob mit einem schwarzen Basicshirt und gelben Shorts seine Ehefrau optisch perfekt ergänzte. Zu dem romantischen Post schrieb Susan unter anderem verliebt: "Es war einmal im Ferienlager… [...] Ein Ausflug ging damals nach Bozen, wo wir ganz frisch verliebt, Hand in Hand durch die Gassen schlenderten – heute, 26 Jahre später, das erste Mal wieder hier".

Susans Fans sind von dem romantischen Pärchen-Pic begeistert: "Wie schön zu solchen Orten zurückzukommen", "So toll ihr zwei! Alles Gute für euch!" oder "Sehr romantisch!", schrieben unter anderem die User in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shitzberg und Susan Sideropoulos im Dezember 1995

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im Juli 2022

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de