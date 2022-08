Ab September: "And Just Like That" kommt bald ins Free-TV!

Gute Neuigkeiten für alle And Just Like That-Fans! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sich Sex and the City-Anhänger über eine Nachfolgeserie freuen können, in der die Geschichte von Carrie (Sarah Jessica Parker, 57), Charlotte (Kristin Davis, 57) und Miranda (Cynthia Nixon, 56) weitererzählt wird. Bislang konnte man die HBO-Max-Orignalreihe in Deutschland nur auf Sky verfolgen – doch das soll sich schon bald ändern: "And Just Like That" wird ab Mitte September im Free-TV ausgestrahlt!

Darauf haben viele Fans der glamourösen New-Yorker Ladys wohl lange gewartet – "And Just Like That" kommt ins Free-TV und wird bereits ab dem 13. September über die Bildschirme flimmern. Wie Quotenmeter berichtet, wird die zehnteilige Serie, die rund 20 Jahre nach der Vorgängershow spielt, dann immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Vox zu sehen sein.

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude, denn wie HBO Max bereits im März in einem offiziellen Statement bekannt gab, wird es auch eine zweite Staffel der Serie geben. "Ich bin begeistert und aufgeregt, weitere Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen starken, erstaunlichen Schauspielern", verkündete Michael Patrick King, der Regisseur, Executive Producer und Drehbuchautor der Sendung.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2021

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Nicole Ari Parker im August 2021

