"Bin Innovator": Kanye West verteidigt seine Müllsack-Mode

Das lässt Kanye West (45) nicht auf sich sitzen! Er hat als Rapper nicht nur erfolgreich im Musikbusiness Fuß gefasst, der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret ist auch Modedesigner. Seit Jahren verkauft Kanye Klamotten, Schuhe und Co. seiner Marke Yeezy. Doch nachdem der Ex von Kim Kardashian (41) seine neue Modekollektion in großen Müllsäcken verkauft hatte, hagelte es Anfang der Woche heftige Kritik. Jetzt gab Kanye ein Statement zu seiner außergewöhnlichen Verkaufsstrategie ab!

In einem Interview mit Fox News widersprach Kanye seinen Kritikern: "Ich bin ein Innovator, und ich bin nicht hier, um [...] mich für meine Ideen zu entschuldigen. [...] Das ist kein Scherz, kein Spiel, keine Promi-Kollaboration. Das ist mein Leben. Ich kämpfe für eine Position, die es mir ermöglicht, Kleidung zu verändern und das beste Design zu den Menschen zu bringen", verteidigte der 45-Jährige seine Arbeit.

Nach eigenen Angaben seien die Inspiration für Kanyes Müllsack-Aktion Kinder und Obdachlose gewesen: "Schaut auf die Kinder, schaut auf die Obdachlosen – die größte Inspiration für jedes Design", schrieb der Musiker vor wenigen Tagen auf Instagram. Mittlerweile hat Kanye den Post aber wieder gelöscht.

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

