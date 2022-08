Wie bitte? Kanye West verkauft Yeezy-Klamotten in Müllsäcken

Was hat sich Kanye West (45) denn dabei gedacht? Seit Jahren ist der einstige Ehemann von Kim Kardashian (41) nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Aber auch als Modedesigner seiner eigenen Modelinie Yeezy feiert Kanye internationalen Erfolg. Jetzt setzte der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret allerdings auf eine Verkaufsstrategie der anderen Art: Kanye verkauft seine designten Klamotten, Schuhe und Co. in großen Müllsäcken!

Wie das Magazin Perez Hilton berichtete, soll Kanye darauf bestanden haben, seine teuren Kleidungsstücke in riesigen Müllsäcken zu präsentieren, statt diese in den Regalen aufzuhängen! "Der Verkäufer sagte, dass Ye [Kanye] wütend wurde, als er sah, dass sie die Kleidung auf Bügeln verkauften und er es so haben wollte. [...] du musst dich einfach durch alles durchwühlen", behauptete zudem ein Fan im Netz. So gab der Rapper bereits ein Statement zu seiner Aktion ab: "Schaut auf die Kinder, schaut auf die Obdachlosen – die größte Inspiration für jedes Design", schrieb Kanye auf seinem Instagram-Account.

Kanyes Fans sind sich uneinig: War die Verkaufsaktion ein Top oder Flop? "Du hast einen großen Einfluss auf die Mode", "Ich stimme dir zu 100 Prozent zu" oder "Kayne ist meine Inspiration", unterstützten einige User den 45-Jährigen. Andere Follower wiederum kritisierten Kanye: "Anstatt Obdachlose als Design-Inspiration zu nutzen, solltest du ihnen helfen, der Obdachlosigkeit zu entkommen".

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

Getty Images Rapper Kanye West bei der New Yorker Fashion Week, 2018

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

