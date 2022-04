Nino Sifkovits hat sich offenbar ganz genau überlegt, wie er seiner Cheyenne Ochsenknecht (21) die Frage aller Fragen stellt! Der Landwirt und die Influencerin kennen sich nun schon über vier Jahre. Die zwei sind sogar schon Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Mavie. Nino fand wohl, dass der Zeitpunkt für den nächsten Schritt gekommen ist und machte seiner Cheyenne einen Antrag – und der war mehr als romantisch!

In der letzten Folge von Diese Ochsenknechts wurde die Verlobung der beiden festgehalten. Nino hatte den Ort des Geschehens liebevoll mit Kerzen und Rosen dekoriert. Als Cheyenne die Terrasse betrat, richtete er emotionale Worte an seine Herzensdame: "Seit vier Jahren kennen wir uns jetzt. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide lost. Wir wussten beide nicht, wohin die Reise geht und das, was wir zusammen geschafft haben, das kann uns keiner mehr nehmen. Ich bin so stolz auf dich. Du hast mir das größte Geschenk gemacht", schwärmte er und fragte die 21-Jährige daraufhin, ob sie seine Frau werden möchte.

Cheyenne schien zuerst sichtlich überfordert zu sein – willigte dann aber freudestrahlend ein. "Ja, hallo? Was für eine Frage?", antwortete sie und vergoss daraufhin sogar ein paar Freudentränchen, als sie ihrem Schatz um den Hals fiel.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Verlobter Nino

