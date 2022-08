Ex Marlisa: Wer könnte Fabios "Are You The One?"-Match sein?

Mrs.Marlisa gibt ihre Einschätzung ab! Die einstige Temptation Island-Teilnehmerin und ihr damaliger Freund Fabio haben sich vor Monaten getrennt. Sie vergnügte sich in der Zwischenzeit bereits mit dem ein oder anderen Reality-TV-Sternchen und der Italiener scheint ebenfalls offen für was Neues zu sein. Bei Are You The One – Reality Stars in Love sucht er momentan nach seinem Perfect Match. Auch die Blondine schaut ihm dabei zu: Marlisa denkt, dass diese Ladys Fabios Match sein könnten!

"Ich glaube, es könnten drei sein. Celina, Luisa oder Isabelle, weil alle drei sehr offen sind. [...] Es kommt ja auf die inneren Werte an", verriet die #CoupleChallenge-Teilnehmerin offen gegenüber Promiflash, räumte aber auch ein, dass es etwas komisch sei, ihren Verflossenen dort zu sehen. "Aber bis jetzt finde ich ihn – auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben – sehr unterhaltsam", gestand Marlisa. Bisher lief es für Fabio in Sachen Frauen noch nicht so gut in dem Format. Wie würde sie auf eine Knutsch-Szene von ihm reagieren?

"Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich ihn da mit jemandem sehen würde. Bis jetzt denke ich mir, es ist mir egal. Lassen wir uns mal überraschen", meinte sie im weiteren Promiflash-Interview. Mehrmals betonte Marlisa, mit Fabio und der Beziehung abgeschlossen zu haben.

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Celina Pop, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

