Lauren Goodger bittet toten Jake McLean auf Baby aufzupassen

Lauren Goodger (35) hat eine ganz besondere Aufgabe für Jake McLean. Anfang Juli machte die schockierende Nachricht die Runde, dass der Ex-Freund der Influencerin bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen ist. Wenig später folgte dann auch gleich der nächste Schicksalsschlag für die ehemalige The Only Way Is Essex-Schönheit: Sie erzählte, dass ihr zweites Kind nur wenige Tage nach der Geburt verstorben sei. Nun bat Lauren ihren Ex Jake darum, im Himmel auf ihre Tochter Lorena aufzupassen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die dunkelhaarige Beauty nun einen rührenden Clip, mit dem sie ihres verstorbenen Ex-Freunds gedenkt. In dem Video teilt Lauren unter anderem jede Menge Pärchen-Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit mit dem Blondschopf. "Ruhe in Frieden Jake, du wirst immer ein Teil von mir sein", begann die 35-Jährige unter dem Post zu schreiben. Lauren fuhr fort, dass das Duo fünf Jahre lang eine ganz besondere Beziehung miteinander geführt habe "wie kein anderer". "Kümmere dich um mein Engelsbaby Lorena für mich", beendete sie ihren Beitrag.

Unter dem Video bringen viele Follower zum Ausdruck, wie gerührt sie von dem Post und Laurens Anteilnahme sind. "Oh Lauren, ich sende dir so viel Liebe und Kraft, mein Schatz. Ich denke an dich" oder "Du hast so viel Schmerz durchgemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich fühlst", lauten nur einige der Kommentare. Ein weiterer Nutzer schrieb, dass er den britischen Reality-TV-Star für seine Stärke in diesen schweren Zeiten bewundere.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Jake McLean und seine Ex-Freundin Lauren Goodger

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

Anzeige

Instagram / laurengoodger Jake McLean und Lauren Goodger, britische Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de