Vorher-Nachher-Foto: Johannes Haller feiert Abnehmerfolg

Johannes Haller (34) ist superstolz auf seine Body-Transformation! Der einstige Bachelorette-Kandidat und seine Frau Jessica Haller (32) haben derzeit ein neues Projekt: Nach der Geburt ihrer Tochter wollen sie wieder fitter werden und stellen sich deshalb einer 70-Tage-Challenge. Eine Ernährungsumstellung und Sport sollen die beiden in Form bringen. Die Influencerin hat bereits Erfolge zu verbuchen und freut sich über Bauchmuskeln. Auch Johannes präsentierte seinen veränderten Körper nun im Netz.

Via Instagram teilte der 34-Jährige ein Body-Update in Form eines Vorher-Nachher-Fotos. Auf dem aktuelleren Schnappschuss, an Tag 31 der Challenge, ist bereits ein Erfolg zu erkennen: Johannes' Körper wirkt schlanker und definierter. Seine Vorher-Version zu zeigen, fällt dem Unternehmer jedoch schwer. "Es ist eine große Überwindung, mich so zu zeigen, aber ich bin wirklich stolz auf den Fortschritt", schrieb er zu dem Beitrag.

Nicht nur Johannes selbst, sondern auch Jessi ist begeistert von der Disziplin ihres Gatten. "Bin so stolz auf dich! Du warst mit mir schwanger und nun ziehen wir es zusammen durch", schwärmte die Ex-Bachelorette in der Kommentarspalte. Philipp Stehler (34) ließ ebenfalls unterstützende Worte da und kommentierte: "Stark!"

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

