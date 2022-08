Nach der Geburt: Jessica Haller hat Bauchmuskeln bekommen!

Jessica Haller (32) möchte wieder in Bestform sein! Nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Hailey-Su (1) im vergangenen Mai nahm die ehemalige Bachelorette mit viel Sport und gesunder Ernährung insgesamt 30 Kilo ab. Doch das scheint der Influencerin noch nicht zu reichen: Sie möchte mit viel Fleiß und Disziplin ihrem After-Baby-Body den Kampf ansagen. Um die Figur vor der Schwangerschaft inklusive Bauchmuskeln zurückzuerlangen, hat die Beauty ihre ganz eigene Methode – und die scheint sehr erfolgreich zu sein, wie Jessica selbst verriet!

Auf dem Instagram-Account verriet Jessica ihren Fans, wie sie nach der Schwangerschaft ihren trainierten Body wieder erreichen möchte: Neben regelmäßigen Sporteinheiten achtet die Mama der kleinen Hailey jetzt vor allem auf ihre Ernährung: "Ich habe immer gedacht, dass ich nach der Schwangerschaft niemals meine Bauchmuskeln sehen werde und nun fange ich an, sie zu fühlen. [...] Eine gesunde, ausgewogene Ernährung und kein Hungern ist der Schlüssel", schrieb die 32-Jährige in einer Story, in der sie ihre bereits zusehenden Bauchmuskeln präsentierte.

So verdankt Jessica ihre neue Top-Form nach eigenen Angaben ihrer 70-Tage-Challenge, wie sie selbst auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal mit ihrem Mann Johannes (34) angab – ihre Fans von ihren ehrlichen Einblicken begeistert: "Süßes Video – schön, euch so im Alltag zu sehen" oder "Du bist toll. Es ist schön zu sehen, wie ihr euch liebt und respektiert", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Jessica Haller via Instagram-Story

Jessica Haller im Juni 2022 auf Ibiza

Jessica Haller im Februar 2022

