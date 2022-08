Für Kanye? Kim Kardashian macht Yeezy-Werbung mit Töchtern

Haben Kim Kardashian (41) und Kanye West (45) das Kriegsbeil begraben? Anfang 2021 trennten sich der Reality-TV-Star und der Rapper nach acht Jahren Ehe. Vor allem die neue Beziehung von Kim zu dem Comedian Pete Davidson (28) sorgte immer wieder für Spannungen zwischen den Eltern von vier Kindern. Doch diese scheinen jetzt der Vergangenheit anzugehören: Im Netz modelte Kim jetzt für die Marke Yeezy ihres Ex Kanye!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim eine Bilderreihe: Auf den Aufnahmen posieren die 41-Jährige und ihre Töchter North (9) und Chicago (4) mit Yeezy-Sonnenbrillen ihres Ex-Partners! Zu den massiven silbernen Sonnenbrillen trugen sowohl Mutter als auch die Töchter hautenge, schwarze Lederoutfits. Auf einigen Bildern poste die Influencerin alleine, während eine andere süße Aufnahme zeigt, wie sich ihre jüngste Tochter Chicago an ihre Mama kuschelt. North hingegen nahm die Sache selbst in die Hand und schoss alleine einige Selfies mit der Sonnenbrille ihres Papas.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich die Halbschwester von Kylie Jenner (24) versöhnlich – erst im vergangenen Juni trug Kim eine Cap, mit der erst wenige Tage zuvor auch Kanye fotografiert wurde. Das Ex-Paar scheint für seine vier gemeinsamen Kinder zusammenhalten zu wollen, wie auch eine Quelle gegenüber Us Weekly bestätigte: "Kim und Kanye kommen in letzter Zeit sehr gut miteinander aus."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2022

Instagram / kimkardashian North West im August 2022

Action Press / WavyPeter / SplashNews.com Kim Kardashian mit Psalm und Saint in New York im Juni 2022

