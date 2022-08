Auf Kendall Jenners Party: Kim K. vertraut mit Orlando Bloom

Worüber diese beiden sich wohl so vertraut unterhalten haben? Kendall Jenner (26) schmiss am Donnerstag eine große Party, um ihre eigene Tequila-Marke zu feiern. Dazu lud das Model jede Menge Stars ein. Neben Hailey (25) und Justin Bieber (28) stand auch Schauspieler Orlando Bloom (45) auf der Gästeliste. Und natürlich war auch der Kardashian-Jenner-Clan vor Ort, darunter Kendalls Mama Kris Jenner (66), aber auch ihre Schwestern Khloé (38) und Kim Kardashian (41) sowie Kylie Jenner (25). Kim schien während der Party ein besonders vertrautes Gespräch zu führen – mit Orlando!

Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, wie Kim eine intensive Unterhaltung mit Orlando führt. Dabei hat die Influencerin dem Mann von Katy Perry (37) in einer herzlichen Geste die Hand auf die Brust gelegt. Worum es in dem Gespräch ging, ist zwar unklar, aber seit Kims Ex-Feund Pete Davidson (28) gemeinsam mit Orlando in Australien einen Film gedreht hat, sind die zwei gute Freunde. Daher ist es naheliegend, dass es sich bei dem intensiven Gespräch der beiden um eine Unterhaltung unter guten Bekannten gehandelt hat.

Kim und Pete trennten sich Anfang August nach knapp neun Monaten Beziehung. Im Juli besuchte der Realitystar den Comedian noch bei den Dreharbeiten in Australien. Insider meinen, dass Orlando Pete nach dem Ende der Beziehung eine große Stütze gewesen ist. Demnach soll er Pete den Rücken gestärkt und ihn wieder aufgebaut haben. Aber auch mit Kim scheint sich der Schauspieler gut zu verstehen.

Getty Images Kendall Jenner auf der Vanity-Fair-Oscar-Party im März 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022 in Washington

