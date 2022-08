Auszug aus Villa: Lebt Michael Wendler jetzt in Wohnmobil?

Michael Wendler (50) hat seine gemietete Villa in Punta Gorda in Florida anscheinend von heute auf morgen überraschend verlassen. Gerüchten zufolge musste der Musiker vergangenes Jahr bereits seine Eigentumsvilla aufgrund von finanziellen Problemen verkaufen, woraufhin er in das Mietobjekt gezogen ist. Doch auch dort wurde er wohl nicht länger geduldet und der Vertrag wurde nicht verlängert, allerdings wäre dieser erst Ende September ausgelaufen. Nach Michaels Verschwinden wurde jetzt bestätigt, dass er anscheinend zuvor ein Luxuswohnmobil gekauft hatte.

Dies berichtete laut Bild ein Verkäufer von "Camping World". Diesem zufolge soll ein "Thor Freedom Elite 22 F" bei einem benachbarten Wohnwagenhändler an einen Michael Norbert, wie der bürgerliche Name des Wendlers lautet, verkauft worden sein. Dass der Mann von Laura Müller (22) überhaupt vor Ablauf seines Mietvertrags aus der Villa übereilt ausgezogen war, verriet eine Nachbarin des Schlagersängers: "Der Poolboy rief an und sagte, er sei weg."

Die Zeitung meint außerdem, aus Justizkreisen erfahren zu haben, dass gegen Michael aufgrund diverser Vergehen ermittelt wird. Sowohl bei der Einwanderungsbehörde als auch bei der Finanzbehörde seien Steuer- und Aufenthaltsfragen offen. Auch in Deutschland hätte der 50-Jährige Schulden von einer Million Euro beim Finanzamt.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / wendler.michael Michael Wendler

