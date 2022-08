Kim-Trennung: Ist Pete Davidson bei "The Kardashians" dabei?

Bekommen die Fans Pete Davidson (28) in der zweiten The Kardashians-Staffel überhaupt noch zu Gesicht? Eigentlich schien Kim Kardashian (41) nach ihrem Ehe-Aus mit Kanye West (45) endlich wieder glücklich zu sein: Rund neun Monate ging sie gemeinsam mit dem Saturday Night Live-Star durchs Leben. Doch Anfang August folgte plötzlich der große Schock: Die Reality-TV-Bekanntheit und der Comedian sollen sich getrennt haben! Wird Pete trotz Liebes-Aus noch in der "The Kardashians"-Fortsetzung zu sehen sein?

In einem ersten Teaser zur zweiten Staffel der Reality-TV-Show hatte der 28-Jährige bereits einen kurzen Auftritt. In dem Clip besucht Pete gemeinsam mit Kim die Met Gala – und posiert dabei mit ihr auf dem roten Teppich. Doch wird der Komiker nach der Trennung überhaupt noch eine Rolle in dem Format spielen? "Die Reality-Welt ist nicht für Leute wie Pete gemacht", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Laut der Quelle könnte es durchaus sein, dass der US-Amerikaner noch in der Show auftauchen werde – allerdings habe er sich während der Dreharbeiten stets "im Hintergrund" gehalten.

Allzu lange müssen sich die Fans mittlerweile jedenfalls nicht mehr gedulden, bis sie endlich wieder mit neuen Einblicken in das Leben des Kardashian-Jenner-Clans versorgt werden. Bereits ab dem 11. September soll die erste Folge der zweiten Season "The Kardashians" auf Disney+ verfügbar sein. Wöchentlich soll dann donnerstags jeweils eine neue Episode erscheinen.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson bei der Met Gala 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

