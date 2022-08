Neben Dieter Bohlen und Pietro: Wird SIE auch DSDS-Jurorin?

Ist das die DSDS-Jury der Jubiläumsstaffel? Kürzlich hieß es nicht nur, dass Dieter Bohlen (68) als Chefjuror zur beliebten Musik-Castingshow zurückkehren wird, sondern dass die Sendung kommendes Jahr in die letzte Runde geht. Danach soll Schluss mit DSDS sein. Natürlich wollen die Macher für die letzte Staffel sämtliche Register ziehen. Doch wer soll neben Dieter und Pietro Lombardi (30) in der Jury sitzen? Jetzt ist ein weiterer Name im Umlauf...

Wie die Bild erfahren haben will, soll Sängerin Leonie Burger, die unter dem Namen Leony bekannt ist, als DSDS-Jurorin 2023 verpflichtet worden sein. Die Chammünsterin soll in der Show insbesondere die jüngere Zielgruppe abholen. In der deutschen Musiklandschaft ist sie keine Unbekannte. Mit ihrem Song "Faded Love" war sie 30 Wochen in den den deutschen Singlecharts vertreten. Ihr größter Hit war bisher jedoch eine Coverversion des Songs "Brother Louie" von Modern Talking.

Neben Dieter, Pietro und Leony werde auch laut der Bild immer noch Shirin David (27) als potenzielles Jurymitglied gehandelt. Der Poptitan selbst soll ausdrücklich den Wunsch geäußert haben, die Rapperin dabei haben zu wollen. Der Sender dürfte das wohl begrüßen. Shirin saß im Jahr 2017 erstmals in der DSDS-Jury. In der ersten Folge der Staffel schalteten 4,57 Millionen Zuschauer ein.

Anzeige

Instagram / leony.music Leony, Künstlerin

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, ehemaliger DSDS-Juror

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de