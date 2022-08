Sagte Prinzessin Diana damals ihren tödlichen Unfall vorher?

Sah sie ihren Tod kommen? Prinzessin Dianas (✝36) Schicksal bewegt noch heute die Welt. Nachdem sie und Prinz Charles (73) sich 1992 getrennt hatten, verunglückte die zweifache Mutter vor fast 25 Jahren in Paris tödlich mit dem Auto. In der Nacht zum 31. August 1997 prallten sie und ihre Begleiter auf der Flucht vor Paparazzi in einen Tunnelpfeiler. Dass sie eines Tages auf diese Art sterben würde, hatte Diana angeblich sogar vorhergesagt...

Laut Daily Beast soll sich Lady Di im Jahr 1995 mit ihrem persönlichen Rechtsberater Victor Mischon getroffen haben, um ihm von etwas zu berichten, "das ihr auf der Seele lag". Von diesem Gespräch existieren angeblich sogar Notizen. In dem Gespräch habe Diana erwähnt, dass "zuverlässige Quellen" ihr berichtet hätten, dass "ein Autounfall inszeniert werden könnte". Dabei würde sie "entweder tot oder schwer verletzt enden". Die Namen der Informanten habe die einstige Schwiegertochter der Queen (96) jedoch nicht nennen wollen.

Schon seit der tragischen Nacht wird wild über den Crash spekuliert. Angebliche Zeugen zweifeln sogar daran, dass es tatsächlich ein Unfall war. Auch Dianas Sohn Prinz Harry (37) beschäftigt der Zusammenprall. Für seine Memoiren soll er derzeit intensiv über den Tod seiner Mutter recherchieren.

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Prinzessin Diana, November 1992

Getty Images Prinz Harry beim Platinjubiläum der Queen

