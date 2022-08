Ist "Selling Sunset"-Brett für Samantha Abdul nur ein Flirt?

Samantha Abdul (32) ist offenbar wieder auf Flirtkurs! Im April gab die Influencerin die Trennung von Mischa Mayer (30) bekannt. Kurze Zeit später gab es bereits erste Gerüchte, dass sie mit dem Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) anbandeln soll. Inzwischen hat die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin den Immobilienunternehmer sogar in seiner Heimat Los Angeles besucht. Doch wie ernst ist es zwischen den beiden? Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Sie verbringen Zeit miteinander und genießen die Gesellschaft des anderen." Sie wollen noch schauen, wohin das Ganze führt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de