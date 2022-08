Nach Gewalt-Vorwürfen: Brad Pitt strahlt auf Filmpremiere

Brad Pitt (58) zeigt sich auf dem roten Teppich! Der Schauspieler steckt zurzeit mitten in einem Rosenkrieg mit seiner Ex-Partnerin Angelina Jolie (47). Zuletzt wurde bekannt, dass die "Tomb Raider"-Darstellerin ihrem Verflossenen schwere Vorwürfe macht: Denn Brad soll während eines Fluges ausgerastet und gewalttätig geworden sein. Jetzt stellte er seinen neuen Film Bullet Train in Seoul vor – und strahlte dabei in einem farbenfrohen Look.

Als er seinen aktuellen Streifen in der südkoreanischen Hauptstadt vorstellte, wirkte Brad ausgelassen. In einem pinkfarbenen Anzug und einem weißen Shirt strahlte der Hollywoodstar auf dem Event. Zusammen mit seinem Co-Star Aaron Taylor-Johnson (32) machte er auf der Bühne Späße und unterhielt die anwesenden Gäste bestens. Vom Scheidungskrieg mit Angelina war nichts zu spüren.

Mit seinen Outfits experimentiert Brad während seiner weltweiten "Bullet Train"-Tour gerne. In Berlin trug er auf dem roten Teppich etwa einen braunen Rock. Obwohl der Look nicht jedem Beobachter gefiel, fanden sich auch zahlreiche Fans, die der 58-Jährige überzeugen konnte.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Mai 2007

Getty Images Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson bei der "Bullet Train"-Premiere in Seoul

Getty Images Brad Pitt in Berlin

