Süß! Orlando Bloom auf Shopping-Tour mit Töchterchen Daisy

Was für ein niedliches Vater-Tochter Duo! Orlando Bloom (45) und Katy Perry (37) sind ein absolutes Traumpaar. Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich 2016 bei den Golden Globes kennen. Nach einer kurzen Beziehungspause fanden die Turteltauben zwei Jahre später wieder zueinander. Im Jahr 2020 folgte dann die Überraschung: Katy und Orlando wurden Eltern einer kleinen Tochter. Jetzt wurde der Schauspieler mit Daisy (1) gesichtet!

Der "Legolas"-Darsteller scheint sich eine Auszeit von den Dreharbeiten in Australien zu nehmen! Neue Schnappschüsse zeigen den 45-Jährigen mit seinem kleinen Nachwuchs bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles. In der einen Hand mit Bananen bewaffnet und mit der anderen Daisy auf dem Arm haltend, schlendert Orlando lässig durch die Straßen der kalifornischen Metropole.

Katy und der Schauspieler halten ihre Kleine für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit raus, doch in einem Interview mit People gab die Sängerin einige private Details bekannt. Laut der "Firework"-Interpretin sei Daisy "ein Witzbold" und besuche bereits eine Ballettschule. "Sie verkleidet sich gerne – und sie ist nicht sehr schüchtern", fügte Katy hinzu.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

GP/ MEGA Orlando Bloom und seine Tochter Daisy

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

