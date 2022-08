Ups! Thore Schölermann hat seinen Hochzeitstag vergessen

Könnte das für Ärger sorgen? Seit rund zwölf Jahren gehen Thore (37) und Jana Schölermann (35) bereits gemeinsam durchs Leben. Im Dezember des vergangenen Jahres krönte die Geburt ihrer Tochter Ilvi ihre Liebe. Das Jawort hatte sich das Paar bereits 2019 gegeben. Am Freitag feierten die Schauspielerin und der Moderator ihren dritten Hochzeitstag. Doch wie Thore nun zugab, hatte er diesen völlig vergessen.

"Jetzt komme ich nach Hause. Da ist meine wundervolle Frau, da ist mein wundervoller Hund. Und hier ist ein Dinner vorbereitet, denn ich habe unseren Hochzeitstag vergessen", erzählte der 37-Jährige den Fans in seiner Instagram-Story. Doch wie reagierte seine Liebste darauf? "Ist nicht schlimm, das ist nur der standesamtliche", antwortete Jana auf die Entschuldigung ihres Gatten. Da scheint der The Voice of Germany-Moderator wohl noch mal Glück gehabt zu haben.

Während Thore das Datum seines Hochzeitstags vergessen hatte, teilte Ehefrau Jana ein paar süße Schnappschüsse anlässlich ihres Dreijährigen auf Instagram. "Derselbe Gipfel 2019 und 2022", schrieb die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin zu den Fotos. Eines der Bilder zeigt das Paar vor drei Jahren am Tag seiner Trauung. Auf der zweiten Aufnahme stehen die beiden gemeinsam mit ihrer Tochter Ilvi an derselben Stelle und schauen sich verliebt an.

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit Tochter Ilvi

Instagram / thoreschoelermann Jana und Thore Schölermann

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrer Tochter Ilvie

