Wegen Panikattacken: Jonah Hill nimmt sich eine Auszeit!

Hollywoodstar Jonah Hill (38) zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück! Der Schauspieler kämpfte sich mit Streifen wie "21 Jump Street" und "The Wolf of Wall Street" an die Spitze der Filmbranche. Seine Karriere begann bereits in seiner Jugend, doch der frühe Erfolg könnte seine Spuren hinterlassen haben. Durch seine neue Doku "Stutz" erlangte Jonah jetzt die Erkenntnis, dass ihn Angststörungen schon lange begleiten – und deshalb möchte er sich jetzt eine Auszeit nehmen!

In dem Magazin Rolling Stone veröffentlichte Jonah einen offenen Brief an seine Fans, in dem er offen ausspricht, was die Dreharbeiten in ihm ausgelöst haben. Die Doku beschäftigt sich mit ihm selbst und seiner eigenen Therapie. "Durch die Selbstfindungsreise im Film bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich seit fast 20 Jahren unter Panikattacken leide, die sich durch Medienauftritte und öffentliche Veranstaltungen nur noch verschlimmern", erklärte der 38-Jährige. Um sich selbst zu schützen, habe er daher beschlossen, auf die Promotour für "Stutz" und jegliche andere Veranstaltungen für seine Filme zu verzichten.

Seinen Job als Schauspieler möchte Jonah aber nicht gänzlich aufgeben. Er sei sich bewusst, dass er es sich leisten könne, eine Auszeit zu nehmen, ohne dadurch seinen Job zu verlieren. Er hofft, durch seine Offenheit anderen helfen zu können, mehr über mentale Gesundheit zu sprechen und etwas gegen ihre Probleme zu tun, damit es ihnen besser geht.

Getty Images Jonah Hill im November 2018

Getty Images Jonah Hill bei der "Bad Sitter"-Premiere 2011 in New York City

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

