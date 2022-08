Wegen Unwetter: Liz Kaeber hat miesen Wasserschaden im Haus

Kleiner Schockmoment für Liz Kaeber (30)! Seit ihrer Teilnahme an Der Bachelor ist sie eine erfolgreiche Influencerin und teilt immer wieder Einblicke in ihr Leben. Sei es mit ihrem Freund Nick oder von ihren zahlreichen Reisen. Nun hatte die Beauty allerdings eine weniger schöne Geschichte mit ihren Fans zu teilen: In Liz' Haus hat es offenbar an mehreren Stellen reingeregnet!

In ihrer Instagram-Story nahm die 30-Jährige ihre Follower mit und zeigte die betroffenen Stellen. Und tatsächlich: Von den Decken tropfte es, an den Wänden lief das Wasser nur so herunter. "Weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll – in der Küche geht's weiter", zeigte Liz sich völlig verzweifelt. Das Schlimme war auch: Ihr Freund war zu der Zeit nicht da und sie war völlig auf sich allein gestellt. Ein Experte gab jedoch später Auskunft: Es liegt vermutlich an dem starken Regen, den das vergangene Unwetter mit sich brachte.

"Wir denken, es ist wirklich von der Außenfassade, denn gestern hat es so stark geregnet und bisher kam auch nichts mehr", erklärte Liz nun einen Tag später. Viel machen kann sie jedoch dagegen nicht und so zeigte sie sich gelassen: "Es sieht schlimm aus, ist aber nicht zu ändern." Nun heißt es für die Netzbekanntheit abwarten.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im Juni 2022

Instagram / lizkaeber Liz Kaebers Wasserschaden

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

