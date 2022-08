Erste Erfolge: Jessi und Johannes Haller im Fitness-Wahn!

Jessica (32) und Johannes Haller (34) stecken mitten in ihrer 70-Tage-Challenge! Die ehemalige Bachelorette möchte jetzt nämlich nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (1) im Mai 2021 an ihrem After-Baby-Body arbeiten – und ihr Mann zieht kurzerhand mit: Das Paar stellt seine Ernährung um und treibt jede Menge Sport. Inzwischen sehen die beiden schon die ersten Erfolge. "Ich bin wirklich so stolz auf den Fortschritt", betonte Johannes auf Instagram. Und auch Jessi spürt die ersten Veränderungen...

