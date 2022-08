Nach Trennung: Pete Davidsons Mutter entfolgt Kim auf Insta!

Auch sie macht einen Cut mit Kim Kardashian (41)! Nach ihrer Trennung von Rapper Kanye West (45) bandelte die Unternehmerin mit dem Comedian Pete Davidson (28) an. Im Juni teilte sie noch zahlreiche Turtel-Pics aus dem Urlaub – nur kurze Zeit später fand ihre Beziehung aber ein Ende. Der Altersunterschied soll ausschlaggebend gewesen sein. Petes Mutter Amy scheint ihrem Sohn in dieser Zeit beizustehen: Sie entfolgte sogar Kim auf Insta!

Das entging den aufmerksamen Fans auf der Bilder- und Videoplattform natürlich nicht. Und diese diskutierten auch fleißig auf Twitter darüber: "Das ist alles merkwürdig. Ich glaube nicht, dass die Trennung so harmonisch abgelaufen ist, weil auch Petes Freunde Kim entfolgt sind", heißt es unter anderem im Netz. Für viele auch ein Grund anzunehmen, dass das Liebes-Aus endgültig ist. "Mit Amy ist nicht zu spaßen", schrieb ein anderer User.

Laut Insidern soll Pete der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sogar einen Antrag gemacht haben. Weil Kim das Ganze aber langsamer angehen wollte, scheiterte ihre Liebe angeblich daraufhin. "Er war am Boden zerstört", offenbarte eine Quelle.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson, Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

