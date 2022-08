Zurück zum Wow-Look! Emma Watson trägt wieder Pixie-Cut

Emma Watson (32) setzt mit ihren Haaren ein Statement! Die Schauspielerin wurde schon als Kind dank der Harry Potter-Filme berühmt. Seit die Reihe abgeschlossen ist, arbeitet sie nicht mehr nur in Hollywood, sondern auch immer wieder in der Modebranche. Das Modelabel Prada hat bereits bekannt gegeben, dass die Britin das neue Gesicht der Beauty-Marke des Labels sein wird. Für diesen Job hat Emma sich für einen Look entschieden, den sie vor einigen Jahren schon einmal trug - den Pixie-Cut!

Prada selbst verkündete die Zusammenarbeit via Instagram und postete dafür ein Bild mit Emma in einem orangefarbenen Kleid und dem neuen Haarschnitt. Angesichts der neuen Kooperation habe Emma sich ganz bewusst für die unkonventionelle Frisur entscheiden: "Prada hat sich schon immer über traditionelle Modelle und Schönheitsideale hinweggesetzt", sagte die 32-Jährige. Damit wird wohl deutlich, dass sich die Die Schöne und das Biest-Darstellerin mit ihrem neuen Look auch gegen Konventionen stellen und ein Zeichen setzten möchte.

Emma trug die Kurzhaarfrisur bereits 2010 und sorgte damit für viel Aufsehen, weil sie sich damit von ihren langen Haaren verabschiedet hatte. Dazu verriet sie, dass der Pixie-Cut zumindest in ihrer Beauty-Routine so einiges verändert hätte. Denn sie gab zu, dass sie sich mit dieser Frisur in Sachen Make-up selber mehr trauen müsse.

Getty Images Emma Watson bei den British Fashion Awards 2014

Getty Images Emma Watson bei den BAFTAs 2022

Getty Images Emma Watson bei SiriusXM in NYC im März 2017

