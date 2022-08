"Familiärer Notfall": Dagi Bees Fans sind total besorgt!

Was ist bei Dagi Bee (27) los? Die Influencerin lässt ihre Fangemeinde schon seit Jahren an ihrem Privatleben teilhaben. Seitdem sie im Dezember vergangenen Jahres ihren Sohn Nelio auf der Welt begrüßen durfte, versorgt die frischgebackene Mutter ihre Follower auch immer wieder mit süßem Baby-Content. Doch nun machen sich die Fans große Sorgen um die YouTuberin. Der Grund? Bei Dagi gab es einen familiären Notfall!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Kölnerin nun die Fragen ihrer Community. Ein Follower wollte dabei von ihr wissen, wie lange sie denn noch in Polen sei. Tatsächlich war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (28) und ihrer Schwester Leni Mariee (17) vor wenigen Tagen in ihre Heimat gereist. "Nur bis Donnerstag", antwortete Dagi und fügte hinzu: "Wir sind sehr spontan hingefahren, da es einen familiären Notfall gibt. Leider kein schöner Anlass."

Um was für einen Notfall es sich handelt, verriet die Web-Bekanntheit bisher allerdings nicht. Sie gab lediglich preis, dass sie erst einmal zuversichtlich bleiben wolle. "Wir sind und bleiben positiv und sind für unsere Familien in Polen da", meinte Dagi abschließend und fügte zusätzlich noch ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / lenimariee Leni Mariee, Influencerin

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juni 2022

