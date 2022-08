Kritik nach Brett-Oppenheim-Flirt: Samantha Abdul ist sauer!

Samantha Abdul (32) platzt der Kragen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin scheint seit einigen Wochen mit einem neuen Mann anzubandeln: Immer wieder zeigte sich die Hamburgerin mit Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) – und besuchte den TV-Makler sogar in Los Angeles. Doch statt ihr ihr neues Liebesglück zu gönnen, äußerten sich viele Fans kritisch zu dem Flirt der Blondine. Das macht Sam richtig sauer!

Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash äußerten zuletzt einige User Kritik an der Liebelei. "Das ging aber schnell, wenn sie noch angeblich traurig nach der Trennung von Mischa war...", schrieb ein Fan hämisch. Sam ließ das nicht auf sich sitzen und meldete sich in ihrer Story zu Wort: "Ich verstehe das nicht, wieso erzählt man so einen Bullshit? Wenn ihr mich fertigmachen wollt, dann bitte mit Fakten, die stimmen, aber nicht mit so viel Bullshit!" Die Ex von Mischa Mayer (30) erklärte weiter: "Es wird gerade so getan, als wäre ich mit ihm noch zusammen gewesen und hätte jemanden Neues kennengelernt!"

Sam stellte zudem klar: Die Trennung von Mischa sei bereits Monate her gewesen, als sie Brett getroffen habe. "Wenn ich einen neuen Mann kennenlerne, kann keiner da draußen behaupten, dass ich jemanden betrogen oder hintergangen hätte", ärgerte sich die Tätowiererin.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Juli 2022 auf Mykonos

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

