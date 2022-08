Nach Ohrfeige: Will Smiths Ex hofft, dass Fans ihm verzeihen

Sheree Zampino (54) wünscht sich Frieden für ihren Ex. Von 1992 bis 1995 war die Schauspielerin mit Will Smith (53) verheiratet und hat sogar Sohn Trey (29) mit dem "I am Legend"-Star. Auch sie hat den Skandal rund um ihren Verflossenen verfolgt: Bei der Oscar-Verleihung ohrfeigte er Chris Rock (57) mitten auf der Bühne, weil dieser einen unangemessenen Witz über seine Frau Jada (50) gerissen hatte. Danach hagelte es Kritik für den gewaltsamen Wutausbruch. Sheree hofft trotzdem, dass die Leute Will verzeihen.

Im Interview mit DailyMail sprach die 54-Jährige über den Shitstorm ihres Ex-Gatten. "Ich hoffe, dass die Leute ihm erlauben, menschlich zu sein. Ich hoffe das wirklich, denn ich stehe hinter ihm, wir verstehen uns gut", betonte sie. Um voranzukommen, sei allerdings auch nötig, dass ihm das nicht ewig nachgetragen wird. "Ohne Vergebung kann man nicht heilen", merkte Sheree an. Sie hoffe sehr für Will, dass das passieren wird.

Außerdem hatte Sheree nur liebe Worte für ihren ehemaligen Lebenspartner übrig. "Er ist so großzügig, er steckt Liebe in alles, was er tut, er ist so gnädig, so freundlich, er hat eine Herzensverbindung zu seinen Fans", schwärmte sie. Das gleiche gilt auch für seine Frau: "Ich habe ein gutes Verhältnis zu Jada, ich liebe sie sehr."

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Sheree Zampino bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica im Juni 2022

Instagram / shereezampino Sheree Zampino und ihr Ex-Mann Will Smith im Jahr 2022

