Peinlich: Chris Hemsworth kann Elsas Muttersprache nicht

Ob Chris Hemsworth (39) das eigentlich unangenehm ist? Für den Marvel-Star läuft es zurzeit richtig rund. Sein neuer Film "Thor: Love and Thunder" feierte gerade erst Premiere. Sein privates Glück hat er schon vor knapp 12 Jahren gefunden. 2010 heiratete er seine Liebste, Schauspielerin Elsa Pataky (46). Elsa wurde in Madrid geboren, weshalb ihre Muttersprache Spanisch ist. Eine Sprache, die Chris immer noch nicht spricht – was er aber mit Humor nimmt!

Als Elsa ihren 46. Geburtstag feierte, postete Chris auf Instagram ein süßes Bild der beiden mit einer Geburtstagstorte. Die Torte war ein Geschenk des Thor-Darstellers, doch er leistete sich einen kleinen Fehler: Statt eines Geburtstagsgrußes stand auf dem Kuchen "Frohe Weihnachten, Elsa" auf Spanisch. "Alle, die Spanisch sprechen, werden bemerkt haben, dass ich meine Sprachkenntnisse bis zur Perfektion verbessert habe", scherzte der Australier in der Bildbeschreibung. Seine Frau scheint ihm den Fauxpas jedoch nicht übel zu nehmen, denn sie strahlte übers ganze Gesicht.

Chris hatte schon vor einiger Zeit zugegeben, dass er Elsas Muttersprache nicht spricht. Das könnte aber noch zum Problem für ihn werden, da auch die drei gemeinsamen Kinder mehrsprachig aufwachsen. Die zehnjährige Tochter soll sogar so flüssig Spanisch sprechen wie ihre Mama.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky im Juli 2022

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kindern

