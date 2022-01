Jessica Schröder (27) ist immer noch total verliebt in ihren Niklas. Seit fast vier Jahren gehen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der einstige Bachelorette-Boy gemeinsam durchs Leben – zwei davon als Eheleute. Im vergangenen Jahr wurden sie dann sogar eine kleine Familie: Ihre Tochter Hailey Emilia erblickte das Licht der Welt. Für all das ist Jessi ihrem Mann sehr dankbar. Zu seinem 33. Geburtstag widmete sie ihm deshalb eine zuckersüße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story gratulierte Jessi ihrem Nik mit den Worten: "Happy Birthday meine große Liebe." Es sei schon sein vierter Ehrentag, den sie zusammen verbringen. "Und diesmal einfach als kleine Familie mit unserem kleinen Engel. Du bist der beste Daddy für unsere Maus und der fürsorglichste Ehemann für mich", schwärmte die Blondine. Sie freue sich, dass sie und Nik als Team arbeiten und er sie immer zum Lachen bringt. "Wir wachsen mit unserer neuen Aufgabe als Eltern, auch wenn es hier und da nicht so leicht scheint", betonte die 27-Jährige. Zudem versicherte sie, immer an Niks Seite zu bleiben. "Ich liebe dich", fasste sie abschließend zusammen.

Vielleicht feiern die Schröders Niks nächsten Geburtstag auch schon zu viert. Zumindest schließen die beiden Influencer ein Geschwisterchen für Hailey Emilia nicht aus. Sie wünschen sich sogar ziemlich zeitnah ein zweites Kind. Außerdem ist Jessi inzwischen auch wieder fruchtbar.

Instagram / nik_schroeder Jessica, Hailey Emilia und Niklas Schröder an Weihnachten 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder nach der Geburt ihrer Tochter Hailey

Instagram / nik_schroeder Niklas und Jessica Schröder

