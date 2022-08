Tyson Fury trauert: Sein Cousin (31) stirbt nach Angriff

Schockierende Neuigkeiten aus dem Leben von Tyson Fury (34)! Eigentlich hält der Profiboxer sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun meldete sich der Sportler mit furchtbaren Nachrichten bei seinen Fans: Sein Cousin wurde am Wochenende nach einer Partynacht in England erstochen und erlag seinen Verletzungen. Im Netz gedenkt Tyson nun seines Cousins und setzt sich für schärfere Waffengesetze ein!

Via Instagram postete Tyson am Sonntag ein Bild mit der Aufschrift "Stoppt Waffen-Kriminalität" und teilte die traurige Nachricht mit seiner Fangemeinde – sein Cousin Rico wurde bei einer Messerstecherei in Manchester getötet! "Das wird langsam lächerlich. Idioten tragen Messer bei sich. Das muss endlich aufhören", wetterte der 34-Jährige unter seinem Beitrag und appellierte dabei auch an die britische Regierung, härtere Strafen für Messerkriminalität einzuführen.

Wie TMZ berichtete, hieß es in einer Erklärung der örtlichen Polizeibehörden, dass sich der Vorfall um Tysons Cousin in einer beliebten Bar abgespielt haben soll. Auch ein weiteres Familienmitglied des Verstorbenen meldete sich daraufhin mit einer Bilderreihe im Netz. "Ich werde dich immer lieben, Rico. Ich werde dich nie vergessen", hieß es in einem Social-Media-Post.

