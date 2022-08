"Unehrlich": "Are You The One?"-Anna ist enttäuscht von Gina

Anna Iffländer hat nach der Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love wohl eine Freundin weniger. Bei der Kuppelshow werden Singles heimlich mit einem Algorithmus gematcht und müssen später selbst herausfinden, wer ihr perfektes Match ist, um zu gewinnen. Doch Anna und ihre frühere Freundin Gina hatten in der Show Interesse an demselben Mann, woraus ein kleiner Konkurrenzkampf entstand. Jetzt verriet Anna gegenüber Promiflash, aus welchen Gründen sie von ihrer einstigen Freundin noch enttäuscht ist.

Im Interview mit Promiflash erzählte die Influencerin, wie es für sie war, das Ganze jetzt im Fernsehen zu sehen. "Es ist immer wieder aufregend, sich selbst bei so einer Ausstrahlung zu sehen. Was man dann alles gesagt hat, das nimmt man dann manchmal gar nicht so wahr", plauderte sie über ihren eigenen Auftritt. Doch auch über ihre Mitstreiter sprach Anna: "Aber auch zu hören, was andere über einen gesagt haben. Und zu sehen, was vielleicht doch hinter diesem Menschen steckt. Es ist noch nicht viel ausgestrahlt worden, aber ich bin jetzt schon sehr enttäuscht von der ein oder anderen Person. Und auch sehr überrascht, wie sich der ein oder andere dann doch verhalten hat. Es ist ja kein Geheimnis, dass Gina und ich vorher befreundet waren. Dann zu sehen, dass sie doch ein bisschen unehrlich war, ist doch etwas enttäuschend", berichtete sie.

Nachdem es schon danach ausgesehen hatte, dass sich Anna und der Fußballer Micha langsam annähern, fragte Gina diesen trotzdem, ob er nicht etwas mit ihr "rumlecken" wolle. Nachdem sich dies rumgesprochen hatte, wurde Gina von den anderen Teilnehmern an den Pranger gestellt.

