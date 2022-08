44. Geburtstag: Witwe Vanessa erinnert an Kobe Bryant (†)

Kobe Bryant (✝41) bleibt bei seinen Fans, seinen Liebsten und seiner Familie unvergessen. Der US-amerikanische Basketballspieler und seine 13-jährige Tochter Gianna kamen Anfang 2020 bei einem tragischen Helikopter-Absturz ums Leben. Heute wäre der Sportler 44 Jahre alt geworden. Diesen Tag nutzte seine Witwe Vanessa Bryant (40), um an ihn zu erinnern: Vanessa zollte Kobe jetzt an seinem Geburtstag mit einem liebevollen Post auf Social Media Tribut.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Vanessa jetzt einen alten Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Kobe posiert: Auf dem Foto hält der Sportler seine Frau in den Armen, während die beiden total glücklich in die Kamera lächeln. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby!", betitelte die 40-Jährige das rührende Posting und betonte zudem: "Ich liebe und vermisse dich so sehr!"

In der Kommentarspalte meldeten sich schon in kürzester Zeit auch zahlreiche Fans zu Wort, um Kobe an seinem Ehrentag Tribut zu zollen. "Alles Gute zum Geburtstag, Kobe! Du wirst so sehr vermisst" oder auch "Happy Birthday, König Kobe", schrieben beispielsweise zwei User auf der Fotoplattform. Zahlreiche andere Supporter hinterließen rote Herz-Emojis.

Getty Images Kobe Bryant, ehemalige Basketball-Legende

Getty Images Vanessa Bryant im Juni 2021

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im März 2018 in Hollywood

