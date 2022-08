Darum hielt Alexander Hindersmann neue Liebe so lange geheim

Wieso ließen sich Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (33) so viel Zeit? Mitte Juni machte der Realitystar offiziell, dass es wieder eine Frau an seiner Seite gibt. Schon länger spekulierten seine Fans, dass er mit der Moderatorin Laura Papendick liiert seien soll. Und tatsächlich: Rund vier Wochen nach den Gerüchten folgte das Paar-Outing. Zusammen sind die zwei jedoch mittlerweile schon seit über einem Jahr – wieso blieb die Liebe so lange geheim?

In seiner Instagram-Story brachte Alex jetzt Licht ins Dunkel: "Wie haben uns ja nicht versteckt. Wir haben alles zusammen gemacht, man konnte uns überall zusammen sehen." Anscheinend wollten seine Liebste und er einfach nichts überstürzen, bevor sie ihre Romanze öffentlich machen: "Wenn man eine längere Zeit zusammen ist, zusammen wohnt und schon einiges durchgemacht hat, dann kann man sich auch sicher sein."

Und offenbar war das genau die richtige Entscheidung für die zwei. Denn gegenüber seinen Followern strahlt Alex vor Freude: "Momentan passt einfach alles. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so glücklich war." Seine Liebe nun auch ganz offen mit seinen Fans teilen zu können, ist da vielleicht das i-Tüpfelchen.

Instagram / alexander_hindersmann TV-Dater Alexander Hindersmann

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Bekanntheit

