Kim Gloss hat Geburtstag: So süß gratuliert ihr Ehemann Alex

Alexander Beliaikin ist überglücklich mit seiner Kim Gloss (30). Die beiden heirateten im vergangenen Jahr nach fünf Jahren Beziehung in einer traumhaften Zeremonie in Rom, die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Golda krönte das Familienglück im Juli dann endgültig. Immer wieder schwärmen die Ex-DSDS-Kandidatin und der Unternehmer auch öffentlich voneinander. Zu Kim 30. Geburtstag widmete Alex ihr jetzt mal wieder rührende Zeilen.

"Happy Birthday mein Schatz. Ich liebe dich und bin sehr glücklich, dich an meiner Seite zu haben", schrieb der Auto-Händler zu einem romantischen Hochzeitsbild des Paares in einer Instagram-Story. Kim sei nicht nur eine tolle Frau und Ehefrau, sondern auch "eine bezaubernde Mutter" für die kleine Golda und ihrer Tochter aus der Beziehung mit Rocco Stark (36). "Ich liebe es, dich lachen zu sehen und mit dir durchs Leben zu gehen", ergänzte Alex ganz verliebt.

Kim war natürlich ganz begeistert von den Glückwünschen und repostete sie in ihrer eigenen Story. "Ich liebe dich unendlich", schreib sie dazu. Am meisten freute sie sich an ihrem runden Geburtstag aber über ihre kleine Tochter und teilte ein süßes Bild mit ihr: "Das schönste Geburtstagsgeschenk am Morgen – dein Lächeln."

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Dezember 2021

Instagram / kim_glossofficial Alex Beliaikin und Kim Gloss bei ihrer Hochzeit

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Februar 2022

